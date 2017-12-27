أشاد بيقظة الأجهزة الأمنية..مجلس الشورى يعرب عن تأييده للأحكام التي صدرت من قبل القضاء العسكري المنامة في 26 ديسمبر /بنا / أعرب مجلس الشورى عن تأييده التام ودعمه الكامل للإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره، وذلك في مواجهة الأعمال والمخططات الإرهابية التي لا تريد خيرًا للوطن، وتهدف إلى الإضرار بالمصالح والمكتسبات الوطنية، ومن بينها الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء العسكري مؤخرًا بشأن مخطط الشروع في محاولة اغتيال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير ركن معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس اليوم الثلاثاء تأييدا للأحكام التي صدرت من قبل القضاء العسكري، مشيدا مجلس الشورى في ذات الوقت بيقظة الأجهزة الأمنية، وبالجهود المتواصلة التي تبذلها للمحافظة على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين، بما أسهم بشكل استباقي في إحباط العديد من المخططات الإرهابية المدعومة من الخارج، ليؤكد أن الإرهاب ليس له مكان في مملكة البحرين، في ظل الالتحام الشعبي خلف القيادة الحكيمة، ودعم كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها في سبيل قطع الطريق أمام جميع التنظيمات الإرهابية والإرهابيين، وإحباط محاولاتهم البائسة للنيل من عزَّة ورفعة المملكة، وذلك حرصًا منها على أن تكون مملكتنا الغالية واحة للأمن والاستقرار، وأن تواصل خطواتها ومسيرتها نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار على جميع المستويات، وبما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين الكرام، ويوفر لهم وللمقيمين كافة أجواءً من الأمن والأمان.





أ.أ/خ.أ



بنا 1458 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2017/12/26 - 15 : 07 PM