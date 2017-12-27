رئيس الأمن العام يشهد تخريج المشاركين في الدورة التأسيسية لإعداد وتأهيل رجل الإطفاء المنامة في 26 ديسمبر/ بنا / شهد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اليوم ، تخريج 54 من أفراد الشرطة المستجدين، والذين شاركوا في الدورة التأسيسية لإعداد وتأهيل رجل الإطفاء، حيث اشتملت الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية من بينها كيفية التعامل مع الحرائق والمواد الخطرة ومسببات الحريق والآليات المستخدمة لمنع انتشاره وكيفية استخدام طفايات الحريق بمختلف أنواعها، كما تم التدريب على الإسعافات الأولية وفن سياقة المركبات الخفيفة ومركبات الإطفاء الثقيلة، وقد تخلل الاحتفال تقديم عرض ميداني ، تضمن أبرز التمارين التي نفذها المشاركون.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس الأمن العام بما شاهده من مستوى متقدم وأداء ميداني ومعنويات لدى الخريجين ، حيث قدم الشكر لمنتسبي الدفاع المدني من ضباط وضباط صف وأفراد على ما يقدمونه من خدمات جليلة، هي موضع إشادة وإطراء من قبل الجميع، ومثنيا في الوقت ذاته على ما تلقاه الإدارة العامة للدفاع المدني ومنتسبيها من دعم وحسن رعاية من معالي وزير الداخلية، الأمر الذي يشكل دافعا قويا ومحفزا للسعي الدائم لتحقيق المستوى المتميز من الخدمات ومن القدرة والجاهزية الأمنية لدى جميع مراكز الدفاع المدني .



من جهته ألقى العميد عبدالعزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني كلمة أكد فيها "أن الإدارة تحظى باهتمام ودعم من قبل وزير الداخلية ومتابعة حثيثة من رئيس الأمن العام للارتقاء بالأداء والوصول بها إلى مصاف أجهزة الدفاع المدني في الدول المتقدمة لتقديم أفضل الخدمات وعلى مدار الساعة"، مشيدا بالكفاءات التدريبية والجهود المبذولة لرفع القدرات، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة.



وفي ختام الحفل قام رئيس الأمن العام بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .



ن.ع/خ.أ



بنا 1502 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2017/12/26 - 16 : 07 PM