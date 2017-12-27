كلية القادة والأركان المصرية تقيم احتفالية بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين القاهرة في 26 ديسمبر / بنا / أقامت كلية القادة والأركان بجمهورية مصر العربية الشقيقة احتفالية بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين بدعوة من سعادة اللواء أركان حرب عبد المنعم عبد الحميد امام مدير الكلية بحضور السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤن العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية والمستشار عبد الرحمن هاشم القائم بأعمال سفير مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية والمستشار احمد ابراهيم المرشد، الخبير الاعلامي بمكتب الامين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة الرائد مشعل محمد الهاجري والرائد مبارك بن تركي الدراسيين بالكلية.

واشتمل الحفل على عرض لتاريخ مملكة البحرين ونظام الحكم ونبذة عن تاريخ تأسيس قوة دفاع البحرين وتطورها وعرض لمظاهر النهضة والتقدم في ظل المشروع الاصلاحي الوطني الكبير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واستعراض للعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما ألقى مدير الكلية كلمة أشاد فيها بتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين وبالمستوي المشرف للطلبة البحرينيين بالكلية.



ن.ع/ع ع



بنا 1543 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2017/12/26 - 17 : 07 PM