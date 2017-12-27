اشتباكات بين باحثين عن الذهب في تشاد تقتل 15 شخصا نجامينا في 26 ديسمبر/بنا/ قتل 15 شخصا على الأقل في اشتباكات بين باحثين عن الذهب في شمال تشاد، حسب ما أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء.





وأوضحت التقارير أن الجيش التشادي انتشر في المنطقة لمنع مزيد من العنف، وكانت اعمال العنف قد اندلعت أعمال يوم الاثنين في منطقة بورغوري قرب الحدود مع ليبيا، في اقليم تبيستي المضطرب الذي يجذب الباحثين عن الذهب من كافة ارجاء البلاد.



وأشارت إلى أن "مواجهة أولى بين رجل من المنطقة واخر غريب ادت الى مقتل شخص ثم وقعت اشتباكات أوسع خلف نحو 15 قتيلا وجرحى".











خ.أ



بنا 1740 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2017/12/26 - 18 : 09 PM