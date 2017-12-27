الصين تطلق أقمارا صناعية للاستشعار عن بُعد لاستكشاف البيئة الكهرومغناطيسية بكين في 26 ديسمبر/بنا/ شهد مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اطلاق الصين لأقمارا صناعية للاستشعار عن بعد على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2سي)".





وفي هذا السياق ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية "أن الأقمار الصناعية دخلت المدار المحدد لها سلفا، فيما وُصفت عملية الإطلاق بالناجحة".

وأضافت "ستقوم الأقمار الصناعية بعمليات استكشاف للبيئة الكهرومغناطيسية وتجارب أخرى، وذلك بوصفها الدفعة الثالثة من مشروع /ياوقان-30، ويمثل هذا الإطلاق المهم رقم

260 لعائلة صواريخ لونغ مارش".



وأشارت الوكالة إلى "أن عملية الإطلاق رقم 259 لعائلة الصاروخ /لونغ مارش/ تمت في الـ 23 من الشهر الحالي، وتعود أول عملية إطلاق لهذا النوع من الصواريخ إلى عام

1970م".







خ.أ



بنا 1822 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2017/12/26 - 51 : 09 PM